SENEGAL-INSTITUTIONS-PASSATION / Macky Sall invite le gouvernement à préparer les dossiers de passation de pouvoirs Publié le jeudi 28 mars 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

Le chef de l’Etat Macky Sall a invité le gouvernement chacun en ce qui le concerne, à prendre toutes les dispositions requises pour préparer les dossiers de passation de pouvoirs, réitérant en même temps ses félicitations au nouveau président élu dès le premier tour, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.



Selon le communiqué du Conseil des ministres, réuni mercredi au Palais de la République, ”en vue de l’installation dans les meilleures conditions du nouveau président de la République élu, le Chef de l’Etat a demandé au Gouvernement, au ministre Secrétaire général de la Présidence de la République et au ministre Secrétaire général du Gouvernement de faire prendre toutes les dispositions requises pour assurer, notamment, la préparation des dossiers de passation de pouvoirs”.



Selon le texte faisant le compte rendu de la réunion hebdomadaire du gouvernement, le président de la République a salué “le bon déroulement de l’élection présidentielle du 24 mars 2024”.



Le Chef de l’Etat a félicité le ministre de l’Intérieur, l’administration territoriale, l’administration électorale, la CENA (Commission électorale nationale autoanime) ainsi que les forces de défense et de sécurité ”dont l’engagement et le travail de qualité ont permis la tenue du scrutin dans le calme et la sérénité”.



Le Chef de l’Etat s’est aussi félicité de la ”forte mobilisation des électeurs sur l’étendue du territoire national et à l’étranger, ainsi que de la transparence du scrutin qui confirment que le Sénégal demeure un Etat de droit”.



