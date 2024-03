Présidentielle 2024 : la Commission nationale de recensement des votes déclare Bassirou Diomaye Faye vainqueur avec 54,28% des voix - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Présidentielle 2024 : la Commission nationale de recensement des votes déclare Bassirou Diomaye Faye vainqueur avec 54,28% des voix Publié le mercredi 27 mars 2024 | aDakar.com

© AFP par JOHN WESSELS

Bassirou Diomaye, Président élu du Sénégal

Tweet

La Commission nationale de recensement des votes (Cnrv), présidée par le président de la Cour d'appel de Dakar a livré les premiers résultats officiels provisoires de l'élection présidentielle du 24 mars 2024.



Les résultats provisoires publiés par la Commission nationale de recensement des votes acte la victoire de Bassirou Diomaye Faye dès le premier tour avec 2 434 751 voix, soit 54,28%.



Il est suivi par l'ancien Premier ministre Amadou Bâ qui recueille 1 605 086 soit 35,79%. Le troisième à l'élection est le candidat du PUR, Aliou Mamadou Dia qui totalise 125 690, soit 2,80%. L'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall réalise un score très faible de 69 760 voix, soit 1,56%.



Aucun des autres candidats ne dépassent la barre du 1% des suffrages .



Le magistrat Hamady Diouf, premier président de la Cour d'appel et président du Cnrv, a souligné que les résultats sont publiés après agrégation, correction et harmonisation. Les travaux de la CNRV se sont tenus en présence des mandataires et plénipotentiaires des candidats.



"Aucune réserve ou objection n'a été relevée au cours des travaux de la commission. Ils se sont tous accordés et les données et valeurs retenues" , a déclaré Hamady Diouf, président de la CNRV.



Les résultats officiels définitifs seront proclamés dans les prochains jours par le Conseil constitutionnel.



Makhtar C.