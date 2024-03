Etats-Unis : le fils d’un ex-Président africain dealer tombe - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News International Article International Etats-Unis : le fils d’un ex-Président africain dealer tombe Publié le mercredi 27 mars 2024 | pulse.sn

© Autre presse par DR

Malam Bacai Sanha Jr, fils de l`ancien président de la Guinée Bissau

Tweet

Malam Bacai Sanha Jr, fils de l'ancien président de la Guinée Bissau a été condamné à plus de six ans de prison aux Etats-Unis pour son implication dans un trafic international d’héroïne.



Selon Douglas Williams, agent spécial responsable du bureau local du FBI à Houston (Texas), le fils de l’ancien président de la Guinée-Bissau n’était pas un trafiquant de drogue international ordinaire. « Il est le fils de l’ancien président de la Guinée-Bissau et trafiquait de la drogue pour une raison bien précise: financer un coup d’Etat ». « Cet homme de 52 ans organisait un trafic d’héroïne et son importation d’Europe vers les Etats-Unis afin de financer un coup d’Etat en Guinée-Bissau visant à l’installer à la présidence de ce petit pays d’Afrique occidentale », rapporte le ministère américain de la Justice dans un communiqué.