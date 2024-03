Senegal-Economie-Politique / Le gouverneur de la BCEAO salue “la bonne tenue” du scrutin présidentiel au Sénégal - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Senegal-Economie-Politique / Le gouverneur de la BCEAO salue “la bonne tenue” du scrutin présidentiel au Sénégal Publié le mercredi 27 mars 2024 | RTS

© Autre presse par DR

Le nouveau président de la Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), l’Ivoirien Jean-Claude Kassi Brou

Tweet

Le gouverneur de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Jean Claude Kassi Brou, a salué, mercredi, la ”bonne tenue” du scrutin présidentiel de dimanche au Sénégal, tout en félicitant le président élu, Bassirou Diomaye Faye.



”Je voudrais en outre féliciter les autorités et le peuple sénégalais pour la bonne tenue de l’élection présidentielle du 24 mars 2024”, a déclaré M. Brou. Il s’entretenait avec des journalistes à l’issue de la première session ordinaire 2024 du Conseil d’administration de cet institut d’émission de l’Union économique et monétaire ouest africaine.



Les principaux points à l’ordre du jour de cette session ont porté sur ”l’arrêté des comptes de la BCEAO pour l’exercice 2023 à travers notamment l’analyse du rapport financier et du rapport d’exécution du budget, et l’examen du relevé des conclusions de la réunion du comité d’audit de la BCEAO, tenu le 25 mars 2024”.



Il a adressé ses ”chaleureuses félicitations au nouveau président élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye”.



Jean Claude Kassi Brou a également exprimé sa ”reconnaissance” au président Macky Sall ”dont le mandat s’achève le 2 avril 2024”, pour ”son accompagnement personnel et celui de l’État du Sénégal, à l’endroit de la BCEAO”.