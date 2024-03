Ouverture à Dakar de la première réunion ordinaire au titre de l’année 2024 du Conseil d’administration de la BCEAO - adakar.com

La première réunion ordinaire du Conseil d’administration de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) au titre de l’année 2024 s’est ouverte, ce mercredi, au siège de l’institution émettrice à Dakar, sous la présidence de Jean-Claude Kassi Brou, son Président statutaire.



Dans son discours d’ouverture de cette importante rencontre, le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou a évoqué la situation économique traversée en 2023 et les perspectives "Les activités de la Banque Centrale en 2023 se sont déroulées dans un environnement économique et financier international caractérisé par la persistance des pressions inflationnistes, la résurgence des tensions géopolitiques ainsi que la poursuite du resserrement des politiques monétaires des banques centrales. Nonobstant cet environnement difficile, l’évolution des agrégats économiques a été bien orientée durant cette année", a déclaré Jean-Claude Kassi Brou.



Selon le Gouverneur de la BCEAO, en 2023, le taux d’inflation dans l’Union est ressorti à 3,7 contre 7,4% en 2022. "Ce recul a été favorisé par l’atténuation des pressions inflationnistes sur les produits alimentaires et énergétiques et les efforts des Etats pour lutter contre la vie chère ainsi que les effets des mesures de politique monétaire prises par la BCEAO", s’est réjoui le Gouverneur Kassi Brou.



Devant les administrateurs de la BCEAO, le président statutaire du Conseil d’administration s’est félicité du dynamisme de l’activité économique enregistrée au dernier trimestre de l’année 2023. “L’activité économique est, en effet, restée dynamique au quatrième trimestre 2023, avec une progression de 5,7% du PIB réel en rythme annuel, niveau identique à celui enregistré le trimestre précédent. Dans ce contexte, l’institut d’émission a poursuivi ses activités opérationnelles dans les différents domaines afin de remplir ses missions", a souligné le Gouverneur de la BCEAO.



Pour cette session, la première de l’année 2024 du Conseil d’administration, les points inscrits à l’ordre du jour portent l’arrêt des comptes de la BCEAO pour l’exercice 2023 à travers l’analyse du rapport financier et du rapport d’exécution du budget. Les administrateurs vont également examiner le relevé des conclusions de la réunion du Comité d’audit de la BCEAO tenue le 25 mars 2024.



Reconnaissance au président Macky Sall ; félicitations et vœux de réussite au président Bassirou Diomaye Faye



Dans un contexte marqué par l’organisation de l’élection présidentielle au Sénégal, le Gouverneur Jean-Claude Kassi Brou a saisi l’occasion pour rendre un hommage appuyé, à son nom et au nom de la BCEAO, au président de la République Macky Sall. "Je voudrais exprimer au président Macky Sall toute ma reconnaissance pour son accompagnement personnel et celui de l’État du Sénégal à l’endroit de la BCEAO", a déclaré le Gouverneur Jean-Claude Kassi Brou.



Ainsi, tout en saluant la parfaite organisation et la bonne tenue de l’élection présidentielle du 24 mars 2024, le Gouverneur Kassi Brou a adressé de chaleureuses félicitations et des vœux de réussite au président élu Bassirou Diomaye Faye.



“(...) Dans l’attente de l’exprimer par d’autres canaux, je voudrais saisir la présente occasion pour adresser à mon nom propre et celui de la Banque Centrale, nos chaleureuses félicitations au président Bassirou Diomaye Faye à la suite de son élection à la tête du Sénégal. Je formule à son endroit des vœux de réussite dans l’accomplissement de ses nouvelles charges au service du peuple sénégalais", a déclaré le Gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou.



Makhtar C.