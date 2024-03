Lutte contre le trafic illicite : plusieurs saisies d’une contre valeur de 248 millions FCFA effectuées en mars 2024 par les Douanes sénégalaises - adakar.com

Publié le mercredi 27 mars 2024

Lutte contre le trafic illicite : plusieurs saisies d'une contre valeur de 248 millions FCFA effectuées en mars 2024 par les Douanes sénégalaises

Lutte contre le trafic illicite : Plusieurs saisies d`une contre valeurs de 248 millions FCFA effectuées en mars 2024 par les Douanes sénégalaises

Les unités douanières du Sénégal ont renforcé leurs stratégies de sécurisation de la chaîne logistique internationale pour combattre efficacement le trafic illicite. Plusieurs saisies ont été réalisées courant mars 2024, renseigne l’autorité sécuritaire ce mercredi 27 mars 2024 via sa page Facebook.



La première opération, s’est matérialisée par une saisie de 75 sacs d’ailerons de requin destinés à l’exportation, d’une valeur de 74 millions de francs CFA. Deux individus étrangers ont été arrêtés, conformément à la Convention CITES de 1973, par la Brigade spéciale des Douanes de l’AIBD.



S’en suit d’une autre saisie de 51 cartons de faux médicaments, notamment des médicaments vétérinaires, interceptés dans un véhicule à Dakar. Ce colis est d’une valeur estimée à 148 millions de francs CFA. Le convoyeur a été appréhendé.



Ensuite, une énième opération de la Brigade maritime de Rufisque a intercepté deux motos transportant du chanvre indien fraîchement débarqué sur la plage de Yarakh, pour un poids total de 137 kg et une valeur de près de 10 millions de francs CFA.



La dernière opération de cette série a été marqué par la Brigade commerciale des Douanes à Kaolack, où 03 paquets de chanvre indien cachés dans les pneus de secours d’un bus en provenance du Sud ont été découverts et saisis. Trois individus ont été arrêtés. De plus, 07 kg de chanvre indien ont été saisis dans une valise à bord d’un car à destination de Dakar.



Ces différentes saisies lors de ces opérations menées par le corps de la gendarmerie nationale, s’élève à un budget illégal de 248 millions de FCFA, empêchant les trafic illégal de fleurir.

Les Douanes sénégalaises réaffirment leur engagement à lutter contre la criminalité transnationale organisée et appellent les populations à soutenir leurs actions dans cette mission cruciale.



HB