Football: Les Lions du Sénégal remportent leur deuxième match amical contre le Bénin Publié le mercredi 27 mars 2024

Football: Les Lions du Sénégal remportent leur deuxième match amical contre le Bénin

Les Lions du Sénégal ont confirmé leur forme en remportant leur deuxième match amical de la semaine face aux Guépards du Bénin, avec un score de 1 à 0 à Amiens. Le seul but de la rencontre a été marqué par Sadio Mané sur penalty.



Après leur victoire convaincante 3 à 0 contre le Gabon il y a quatre jours, l'équipe sénégalaise a affronté le Bénin au stade de la Licorne à Amiens, en France. Malgré une performance en demi-teinte de certains joueurs clés, les Lions ont réussi à prendre le dessus sur leurs adversaires béninois.



Un moment marquant de ce match a été la deuxième sélection d'Amara Diouf, âgé de 15 ans, avec l'équipe nationale A. Il a remplacé Sadio Mané, une substitution qui symbolise un passage de témoin entre deux joueurs formés à Génération Foot.



À l'exception de Mendy et de Pape Matar Sarr, tous les habitués de l'équipe étaient présents sur le terrain dès le coup d'envoi. Sadio Mané s'est une fois de plus illustré en tant que buteur, assurant ainsi une victoire précieuse pour l'équipe sénégalaise.