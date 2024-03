Présidentielle au Sénégal: Pékin félicite Faye et veut renforcer les liens - adakar.com

Présidentielle au Sénégal: Pékin félicite Faye et veut renforcer les liens Publié le mercredi 27 mars 2024 | AFP

© AFP par SEYLLOU

Le candidat antisystème Bassirou Diomaye Faye

La Chine a adressé mercredi ses félicitations à l'opposant Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire à l'élection présidentielle de dimanche au Sénégal, et afirmé vouloir renforcer les liens entre les deux pays.



Pékin "souhaite travailler avec le nouveau gouvernement du Sénégal afin de renforcer la confiance politique mutuelle" et favoriser "le développement continu des relations bilatérales", a indiqué un porte-parole de la diplomatie chinoise Lin Jian.

"La Chine attache une grande importance au développement des relations entre Chine et Sénégal", a-t-il ajouté.

"Nous sommes satisfaits de voir que l'élection présidentielle au Sénégal s'est déroulée de manière calme et ordonnée", a souligné le porte-parole.



Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, va devenir le cinquième et plus jeune président de ce pays ouest-africain de 18 millions d'habitants, après la reconnaissance lundi par son principal adversaire de sa victoire dès le premier tour de la présidentielle, qui s'apparente à un séisme politique.



En douze présidentielles au sufrage universel, c'est la première fois qu'un candidat de l'opposition l'emporte dès le premier tour. M. Faye, libéré de prison il y a dix jours seulement, s'est présenté comme le "choix de la rupture".



Mais il a également assuré lundi, lors de sa première apparition publique depuis l'annonce de sa victoire, que son pays resterait "l'allié sûr et fiable" de tout partenaire étranger "qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive".



