Présidence de la République : le ministre de l'Intérieur souhaite "beaucoup de sérénité et de lucidité" à Bassirou Diomaye Faye "pour prendre les meilleures décisions possibles" pour le Sénégal

Présidence de la République : le ministre de l'Intérieur souhaite "beaucoup de sérénité et de lucidité" à Bassirou Diomaye Faye "pour prendre les meilleures décisions possibles" pour le Sénégal Publié le mercredi 27 mars 2024

© Autre presse par DR

Le Ministre délégué du Budget, Mouhamadou Makhtar Cissé.

Le ministre de l'intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé, a exprimé sa confiance quant à la préparation de Bassirou Diomaye Faye dans l'exercice du mandat de président de la République.



Dans un entretien avec TV5 Monde, alors que les résultats du scrutin présidentiel du dimanche 24 mars sont encore attendus, le ministre de l'Intérieur en charge de l'organisation du vote a assuré de la victoire claire et incontestable de Bassirou Diomaye Faye.



"On ne devient pas Président de la République par hasard. Je pense qu’il est préparé à cette tâche, qu’il est apte à remplir cette mission, étant un produit de la haute administration de l’État. Il connaît les mécanismes nécessaires pour agir… Tout ce qui reste maintenant, c’est d’agir" , a déclaré Mouhamadou Makhtar Cissé à TV5 Monde.



Plusieurs fois ministre dans le gouvernement de Macky Sall et ayant été jusqu'à un passé récent le Directeur de Cabinet du président de la République, Mouhamadou Makhtar Cissé exprime ses vœux de réussite à Bassirou Diomaye pour le grand bénéfice du Sénégal.



"Je lui souhaite beaucoup de sérénité et de lucidité pour prendre les meilleures décisions possibles au bénéfice du peuple sénégalais. Je lui souhaite également le succès, car son succès sera notre succès. Il réussira pour nous, pour le peuple sénégalais", a indiqué Mouhamadou Makhtar Cissé.



Dans le même entretien, le ministre de l'Intérieur a abordé le bilan de Macky Sall à qui il souhaite un repos mérité. "L'histoire jugera. C'est souvent comme ça les grands hommes. Vous posez votre marque. Vous pouvez être incompris sur certains aspects, mais souvent, c'est l'histoire qui vous réhabilite", a indiqué Mouhamadou Makhtar Cissé.



L'élection présidentielle du dimanche 24 mars 2024 a été globalement une grande réussite saluée par plusieurs missions d'observation électorale dont celles de la CEDEAO ou encore de l'UE.



Les résultats officiels provisoires sont attendus d'ici la fin de la semaine pour consacrer définitivement l'élection de Bassirou Diomaye Faye.







Makhtar C.