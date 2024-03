Le Sénégal devient la tête de pont de la sortie du franc CFA - adakar.com

Le Sénégal devient la tête de pont de la sortie du franc CFA Publié le mercredi 27 mars 2024 | RFI

Le Sénégal de Bassirou Diomaye Faye sera-t-il le premier pays à abandonner le franc CFA ? C’est l’une des promesses phares du nouveau président. Mais qu’il entend mener en prenant son temps.



Enterrer le franc CFA pour retrouver sa souveraineté monétaire, rompre l’un des derniers liens de sujétion avec l’ancienne puissance coloniale, c’est un sujet très populaire parmi la jeunesse ouest-africaine. Un geste qui serait très fort sur le plan politique, mais lourd de conséquences économiques. Une rupture brutale pourrait faire fuir les investisseurs et précipiter le pays dans une crise financière. Pas vraiment ce dont a besoin le Sénégal. Pas plus que les sept autres pays partageant cette monnaie. Même les trois pays dirigés par des juntes militaires, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, n’ont pas osé franchir le Rubicon. Ils veulent quitter la Cédéao, la Communauté des États d’Afrique de l’Ouest qui les a sanctionnés, mais pas question pour le moment de sortir du CFA. F