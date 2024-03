Plus de 63.000 migrants morts ou portés disparus - adakar.com

Plus de 63.000 migrants morts ou portés disparus Publié le mercredi 27 mars 2024

Selon le projet Missing Migrants de l’OIM, il y a eu plus de 63 000 cas de migrants morts ou disparus dans le monde au cours de la dernière décennie.



Au moins 63.285 personnes sont mortes ou ont été portées disparues sur les routes migratoires à travers le monde entre 2014 et 2023, la plupart des décès étant dus à des noyades, a déclaré mardi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).



Un rapport publié par l'organisation onusienne basée à Genève, dans le cadre du projet Migrants Disparus, montre que la majorité des décès et des disparitions - 28.854 - ont eu lieu en Méditerranée. Viennent ensuite l'Afrique et l'Asie.