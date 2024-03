Fête de l’indépendance 2024 : Diomaye Faye présidera la cérémonie de prise d’armes prévue le 4 avril à la Place de l’Indépendance

© Présidence par DR

Défilé civil et militaire marquant la fête du 4 avril

Dakar, le 4 avril 2018 - Un défilé civil et militaire impressionnant a été l`évènement marquant de la célébration du 58e anniversaire d`indépendance de la République du Sénégal. Au total, 8160 civils et 3949 militaires et paramilitaires ont participé à la parade.