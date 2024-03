Bassirou Diomaye Faye : 5 points à retenir du premier discours du 5e président élu du Sénégal - adakar.com

© AFP par JOHN WESSELS

Bassirou Diomaye, Président élu du Sénégal

Dès l’entame de son adresse au peuple sénégalais et à la communauté internationale, Bassirou Diomaye Faye s’est félicité de l’engagement citoyen qui a abouti à une victoire collective.



"La tenue de l’élection présidentielle que nous venons de vivre consacre avant tout la victoire du peuple Sénégalais dans le combat engagé pour la défense de sa souveraineté et des valeurs démocratiques", a-t-il indiqué.



"Cette victoire, dit-il, est donc celle de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais d’ici et de la diaspora".