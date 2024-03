Présidentielle au Sénégal: des résultats partiels montrent un probable raz de marée urbain pour Faye - adakar.com

Alors que la publication officielle des résultats de la présidentielle au Sénégal est encore attendue, des résultats partiels donnent une première ébauche de la cartographie du vote. La victoire de Bassirou Diomaye Faye dès le premier tour semble se confirmer, bien qu’il y ait des disparités.



Avec notre envoyée spéciale à Dakar, Charlotte Idrac



Globalement, c’est un raz de marée en faveur de Bassirou Diomaye Faye. Mais les résultats des commissions départementales de recensement de vote, encore en train d’être compilés au niveau national, montrent des disparités.



Le nouveau président élu l’a largement emporté dans les départements urbains de la banlieue de Dakar, comme Pikine ou Guédiawaye. Ces derniers sont d’importants réservoirs d’électeurs et notamment des jeunes. Dans le département de la capitale, Bassirou Diomaye Faye est arrivé largement en tête, avec 286 846 voix, loin devant le candidat du camp Macky Sall, Amadou Ba, qui comptabilise quant à lui 118 323 voix, selon les chiffres de la Commission départementale de recensement des votes de Dakar. Cette région - avec ses quatre arrondissements et 19 communes - concentre à elle seule plus d'un million d'électeurs, soit environ 26% de l'électorat national.