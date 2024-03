Tunisie: le président de l’Association des étudiants africains porté disparu, ses proches craignent une arrestation arbitraire - adakar.com

News Afrique Article Afrique Tunisie: le président de l’Association des étudiants africains porté disparu, ses proches craignent une arrestation arbitraire Publié le mercredi 27 mars 2024 | RFI

En Tunisie, l’Association des étudiants et stagiaires africains annonce être sans nouvelles de son ancien président depuis le 19 mars. Elle s'inquiète d’une possible arrestation arbitraire, alors que le jeune homme était connu pour son activité militante.



Avec notre correspondante à Tunis, Amira Souilem



Ses amis sont sans nouvelles de lui depuis le 19 mars : Christian Kwongang, étudiant camerounais dans une université privée de Tunis, s’était rendu à un poste de police dans le centre de la capitale tunisienne, selon ses proches. Cela afin d’y récupérer sa carte de séjour : il n’aurait plus donné signe de vie depuis.



Sans nouvelles de lui et se heurtant au silence des autorités, les étudiants en question ont décidé de médiatiser l’affaire. D’autant que les arrestations de ressortissants de pays d’Afrique de l’Ouest et centrale se sont multipliées en Tunisie ces derniers mois. Cela alors que des violences anti-migrants ont émaillé l’année 2023 et les premiers mois de cette nouvelle année.