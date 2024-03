Sénégal: Cedeao et UE saluent le bon déroulement de la présidentielle - adakar.com

Les missions d'observation déployées au Sénégal par la Communauté des Etats ouest-

africains et l'Union européenne ont salué mardi à Dakar le bon déroulement de la



présidentielle remportée dimanche par l'opposant antisystème Bassirou Diomaye Faye après

trois années d'agitation.

"Le scrutin s'est généralement déroulé sans heurts et dans une atmosphère largement

pacifique", a déclaré Ibrahim Gambari, chef de la mission de la Cedeao lors d'une conférence

de presse à Dakar.

La chefe de la mission de l'UE Malin Björk a évoqué "une élection bien organisée et ouverte

qui a montré la solidité des institutions démocratiques sénégalaises", lors d'une rencontre

distincte avec la presse.

"Dans l'ensemble, le scrutin a été bien organisé. Les électeurs ont pu faire leur choix

librement dans une ambiance paisible et ordonnée", a-t-elle dit.

La Cedeao avait déployé 130 observateurs et l'UE 100.

Le Sénégal, réputé pour sa stabilité, est l'un des piliers de la Cedeao, secouée depuis 2020 par

les coups d'Etat dans plusieurs de ses Etats membres et voisins.

Les résultats oficiels provisoires devraient être publiés cette semaine. Mais les adversaires de

M. Faye ainsi que le chef de l'Etat Macky Sall ont reconnu sa victoire.

Le Sénégal a connu depuis 2021 diférents épisodes de troubles causés par le bras de fer

entre le pouvoir et l'opposant Ousmane Sonko, qui a poussé la candidature de M. Faye après

l'invalidation de la sienne.

Le pays a de nouveau plongé dans l'une de ses plus graves crises depuis des décennies quand

le président Sall a décrété le 3 février un report de la présidentielle prévue trois semaines

plus tard.



Les troubles ont fait des dizaines de morts en trois ans et donné lieu à des centaines

d'arrestations.

