Après sa présidence : Macky Sall devient envoyé spécial du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète Publié le mercredi 27 mars 2024

Le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, entrera en fonction en tant qu'envoyé spécial du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète (4P) dès la fin de son mandat le 2 avril, selon une source présidentielle. Cette décision fait suite à sa désignation lors du 6e Forum de Paris sur la paix, où son homologue français, Emmanuel Macron, l'a nommé pour ce poste.



Une récente visioconférence entre le chef de l’État sénégalais et le secrétariat des 4P a porté sur l'agenda et les enjeux auxquels Macky Sall est attendu dans ses nouvelles fonctions. Le président Emmanuel Macron a salué le courage et l'engagement de Macky Sall, soulignant son exemplarité sur le continent africain.



Dans son discours, Emmanuel Macron a exprimé sa gratitude envers Macky Sall pour avoir accepté la responsabilité d'Envoyé Spécial du 4P et de présider le comité de suivi. De son côté, Macky Sall a remercié le Président français pour cette invitation et a accepté avec plaisir cette proposition, affirmant son engagement à contribuer à la mise en œuvre des Conclusions du Sommet de Paris de juin 2023 pour un nouveau pacte financier mondial, avec l'assistance du Secrétariat général de l'OCDE.



