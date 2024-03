ÉTATS-UNIS: effondrement spectaculaire du pont Francis Scott Key à Baltimore après une collision avec un navire - adakar.com

ÉTATS-UNIS: effondrement spectaculaire du pont Francis Scott Key à Baltimore après une collision avec un navire Publié le mardi 26 mars 2024

Le pont Francis Scott Key à Baltimore, sur la côte est des États-Unis, a connu un effondrement spectaculaire dans la nuit du lundi à mardi 26 mars 2024, après avoir été percuté par un porte-conteneurs, entraînant des véhicules et des personnes dans sa chute et suscitant une intervention massive des secours, a-t-on appris.



Les images de l'accident montrent une importante structure métallique tordue et des équipes de secours déployant des moyens impressionnants, dont des drones, des hélicoptères et des plongeurs, à la recherche d'au moins sept victimes dans l'eau et autour de l'épave.



Le navire en cause, appartenant à la société hongkongaise Grace Ocean, avait quitté le port de Baltimore pour se diriger vers Colombo, au Sri Lanka. Il aurait rencontré un problème électrique selon les autorités. Des pilotes locaux étaient aux commandes du navire au moment de la collision.



Malgré l'impact dévastateur, aucun membre de l'équipage n'a été blessé, et aucune pollution n'a été constatée pour l'instant. Les recherches se poursuivent pour retrouver les personnes tombées à l'eau lors de cet accident tragique.