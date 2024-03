Football/Cameroun: José Mourinho en discussion pour devenir sélectionneur du Cameroun - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Football/Cameroun: José Mourinho en discussion pour devenir sélectionneur du Cameroun Publié le mardi 26 mars 2024 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Football/Cameroun: José Mourinho en discussion pour devenir sélectionneur du Cameroun

Tweet

L'hypothèse semble incroyable, mais le célèbre entraîneur portugais José Mourinho pourrait bien être le prochain sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun, succédant ainsi à Rigobert Song, renseigne AfrikiFoot.



Limogé de la Roma en janvier dernier, Mourinho cherche un nouveau défi. Avec un palmarès prestigieux incluant des clubs tels que le Real Madrid, Chelsea et Manchester United, le Portugais de 61 ans est un nom qui résonne dans le monde du football.



Selon les informations révélées par le journaliste Raphaël Nkoa sur CRTV Sport, Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football et ancien joueur de Mourinho, aurait proposé le poste au Special One. Des discussions "très avancées" seraient en cours, bien que les exigences salariales de Mourinho posent problème. L'État camerounais ne souhaite pas dépasser 1,5 million d'euros par an, ce qui ferait de Mourinho le sélectionneur le mieux payé de l'histoire du Cameroun.



Cette potentielle arrivée suscite de l'enthousiasme chez les supporters, surtout après l'élimination précoce des Lions Indomptables lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Reste à voir si Mourinho acceptera de revoir ses prétentions salariales pour prendre les rênes de l'équipe nationale du Cameroun.



HB