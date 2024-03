Election au Sénégal: Brice Oligui félicite Bassirou diomaye Faye pour sa victoire - adakar.com

Brice Oligui félicite Bassirou diomaye Faye pour sa victoire

Le président gabonais, Brice Oligui Nguema a présenté ses félicitations au nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, dans un message publié sur son compte X,Twitter ce mardi 26 mars 2024.



"Le peuple frère du Sénégal vient une fois de plus de démontrer son attachement aux valeurs démocratique malgré la crise qui a secoué le pays ces derniers mois.



Le Sénégal et le Gabon entretiennent depuis toujours des liens d'amitié et de fraternité basés sur une confiance mutuelle et des valeurs partagées.



Je ne doute pas un seul instant que cette coopération multiforme sera davantage consolidée avec votre arrivée à la présidence de la République démocratique du Sénégal.



Veuillez agréer Monsieur le Président de la République, l'assurance de ma haute considération".



