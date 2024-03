Candidats malheureux à la présidentielle | plus d’un demi-milliard dans les caisses de l’Etat - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Candidats malheureux à la présidentielle | plus d’un demi-milliard dans les caisses de l’Etat Publié le mardi 26 mars 2024 | RTS

Tweet

Dix-neuf candidats étaient en lice pour la succession du président Macky Sall lors de la présidentielle du dimanche 24 mars. Le président Bassirou Diomaye Faye a été élu à l’issue du scrutin. En dehors de celui de Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, qui a 31,9% des suffrages selon les résultats provisoires et pas encore officiels, aucun candidat malheureux n’a obtenu 4%, selon Libération.



Le quotidien, qui s’est intéressé au sujet ce mardi, rappelle que les 17 perdants abandonnent donc tous leur caution dans les caisses de l’État. Cela fait un demi-milliard de francs CFA, exactement 510 millions.



La loi électorale sénégalaise est claire : la caution- dont le montant s’élève cette année, à 30 millions F CFA, versée au niveau de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), est remboursée au candidat dans les 15 jours qui suivent la proclamation définitive des résultats s’il obtient au moins 5% de suffrages exprimés. Ce qui veut dire que sous cette barre, le cautionnement est perdu d’office.



Lors de la présidentielle de février 2019, deux des cinq candidats avaient perdu leur caution pour n’avoir pas obtenu au minimum 5% des suffrages valablement exprimés. Il s’agit du Pr Issa Sall (4,07 %) et l’ancien ministre Madické Niang (1,48 %).