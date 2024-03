Gendarmerie de Thiès : 53 candidats à l’émigration irrégulière arrêtés - adakar.com

Gendarmerie de Thiès : 53 candidats à l'émigration irrégulière arrêtés Publié le mardi 26 mars 2024

La légion de gendarmerie de Thiès, sous le commandement du lieutenant-colonel Alioune Diop, a mené une opération fructueuse contre l'émigration irrégulière, aboutissant à l'interpellation de 53 candidats, a-t-on appris ce mardi 26 mars 2024.



Il s'agit, notamment de 12 Gambiens, deux Guinéens et un Malien.

Cette action s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le trafic de migrants, un fléau qui nécessite une vigilance accrue, notamment en période électorale. Le lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye, chef de la Divcom, a souligné le succès de ce coup de filet, réalisé entre Mboro et Nianing.



La gendarmerie nationale appelle à une collaboration renforcée et à une vigilance accrue pour contrer efficacement ce phénomène qui impacte particulièrement la jeunesse.



HB