Bassirou Président du Sénégal / Amadou Ba: "Le manque d’expérience de Bassirou Diomaye Faye, n’est pas un handicap, c’est un renouvellement générationnel et dans la manière de faire de la politique". - adakar.com

Bassirou Président du Sénégal / Amadou Ba: "Le manque d'expérience de Bassirou Diomaye Faye, n'est pas un handicap, c'est un renouvellement générationnel et dans la manière de faire de la politique". Publié le mardi 26 mars 2024

Bassirou Président du Sénégal: Amadou Ba: "Le manque d`expérience de Bassirou Diomaye Faye, n`est pas un handicap, c`est un renouvellement générationnel et dans la manière de faire de la politique"

Déclaré élu à la tête de la République democratqiue du Sénégal, ce lundi 25 mars 2024, Bassirou Diomaye Faye, ex-militant du Pastef, laisse présager des doutes sur sa capacité à gouverner le pays, lui qui n'a jamais exercé de mandat politique ni électif. Au micro ce mardi 26 mars 2024, du confrère RFI, le mandataire du Pastef, Amadou Ba, a livré son opinion.



"Le manque d'expérience de Bassirou Diomaye Faye, n'est pas un handicap, c'est un renouvellement générationnel et dans la manière de faire de la politique, car le Pastef a su proposer de nouvelle méthode novatrice que ce soit dans le financement de son parti, dans le financement de citoyen.Grâce au Pastef le discours politique a été porté vers les citoyens qui s'en sont approprié le contenu", a faire savoir le mandataire.



Selon lui, Ousmane Sonko jouera un rôle important dans cette gouvernance, au côté de son binôme Diomaye Bassirou. "On saura dans les prochains jours, le rôle important de Ousmane Sonko mais le plus important, c'est la posture républicaine de Sonko, au regard de son choix sur Diomaye Faye comme son candidat de substitution. Donc on trouvera une place importante pour Ousmane Sonko car il doit aussi jouer un rôle important dans la vie politique du pays. Les deux s'entendent très bien et c'est nécessaire pour la stabilité du pays", a-t-il indiqué.



concernant les promesses économiques, étalées par le nouveau président, en rapport avec le FCFA et les accords de pêche avec les pays de l'UE, Amadou Ba a précisé: "qu'il ne s'agit pas d'une rupture avec les partenaires mais plutôt un rééquilibrage dans certains domaines et non supprimées tous les accords qui ont été signés, mais plutôt prôner une réévaluation de ces traités dans l'intérêt des populations sénégalaise.



