Emmanuel Macron félicite Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire à la présidentielle sénégalaise - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Emmanuel Macron félicite Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire à la présidentielle sénégalaise Publié le mardi 26 mars 2024 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Macron, président de la republique de France

Tweet

Le président français, Emmanuel Macron, a exprimé ses félicitations à Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire à l'élection présidentielle du Sénégal, qui s'est déroulée dimanche dernier. Macron a également exprimé son souhait de travailler avec le nouveau président sénégalais.



Dans un message publié sur le réseau social X, Macron a déclaré : "Félicitations à Bassirou Diomaye Faye pour son élection comme président de la République du Sénégal. Je lui adresse tous mes vœux et me réjouis de travailler avec lui."



Le président de la Gambie, Adama Barrow, a également félicité Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire et a salué le peuple sénégalais pour le déroulement pacifique de l'élection. Barrow a exprimé son souhait de renforcer les relations cordiales entre les deux pays voisins.



Les premières tendances de l'élection présidentielle donnent une large avance à Bassirou Diomaye Faye, en attendant la proclamation officielle des résultats par le Conseil constitutionnel. Au total, 7 371 890 électeurs étaient appelés aux urnes pour élire le successeur de Macky Sall, avec un taux de participation d'environ 60 pour cent.



HB