Présidentielle 2024: Bassirou Diomaye dévoile ses priorités lors de sa première prise de parole à Dakar

Présidentielle 2024: Bassirou Diomaye dévoile ses priorités lors de sa première prise de parole à Dakar Publié le mardi 26 mars 2024

© aDakar.com par DR

Bassirou Diomaye, Président élu du Sénégal

Le président élu Bassirou Diomaye Faye a fait ce lundi 25 mars 2024 sa première sortie alors que les résultats officiels et consolidés de sa victoire sont encore en attente de publication par la Commission nationale de recensement des votes (Cnrv).



Quelques heures après les félicitations reçues de son principal adversaire Amadou Bâ, candidat de Benno Bokk Yakaar, qui a concédé sa défaite et félicité Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire dès le premier tour de la Présidentielle, le désormais président élu s'est adressé aux Sénégalais et au monde entier au travers d'une déclaration faite à la presse.



Dans sa prise de parole, Bassirou Diomaye Faye s'est réjoui du choix que les Sénégalais ont porté sur sa candidature.



Bassirou Diomaye Faye a également adressé des félicitations aux autres candidats qui étaient en lice pour la présidentielle et qui, faisant preuve de fair-play, lui ont adressé des messages de félicitations.



Dans la continuité de la campagne électorale et des espoirs suscités par le "projet" que les Sénégalais ont adoubé, le président Bassirou Diomaye Faye promet une gouvernance avec comme seule finalité la satisfaction de la volonté de rupture exprimée clairement à travers le scrutin.



"Le peuple sénégalais a choisi la rupture. Je m'engage à gouverner avec humilité. Je m'engage à me battre contre la corruption", a notamment déclaré Bassirou Diomaye Faye.



Dans le même élan, Bassirou Diomaye Faye exprime une volonté de rassembler les Sénégalais et annonce des concertations sur la définition des politiques publiques.



Une partie du message de Bassirou Diomaye Faye était également à destination de la Communauté internationale. "Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux que le Sénégal tiendra toujours son rang, il restera le pays ami et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive", a déclaré Bassirou Diomaye Faye.



Il faut relever que dans son discours, Bassirou Diomaye Faye a adressé des salutations au président Macky Sall pour avoir permis la tenue d'une élection libre et transparente.



Makhtar C