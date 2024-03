Le Comité central du Parti de l’indépendance et du travail (PIT) adresse des félicitations à Bassirou Diomaye Faye (Communiqué) - adakar.com

Le Comité central du Parti de l'indépendance et du travail (PIT) adresse des félicitations à Bassirou Diomaye Faye (Communiqué)
Publié le mardi 26 mars 2024

Le 24 mars 2024, les Sénégalaises et les Sénégalais ont exprimé librement leurs suffrages lors d'une élection présidentielle qui a pu se dérouler dans la paix et en toute transparence.



À la lecture des résultats provisoires dont les tendances semblent définitives, le Parti de l'indépendance et du Travail félicite le candidat Bassirou Diomaye Diakhar FAYE pour son élection à la Présidence de la République du Sénégal.



Le PIT-Sénégal salue la posture républicaine du candidat Amadou BA ainsi que son engagement sans réserve avec la coalition Benno Bokk Yakaar durant cette élection.



Le PIT-Sénégal remercie toutes les citoyennes et tous les citoyens sénégalais qui, à l'occasion, ont permis à notre pays de traverser cette étape à la fois difficile et importante pour notre Peuple, en espérant que des réponses seront apportées à leurs attentes.



Vive le Sénégal !

Vive la Démocratie !



Dakar, le 25 mars 2024

Le Secrétariat du Comité Central