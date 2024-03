Diomaye Faye: «Le peuple sénégalais a fait le choix de la rupture» - adakar.com

Diomaye Faye: «Le peuple sénégalais a fait le choix de la rupture» Publié le mardi 26 mars 2024 | RFI

Bassirou Diomaye Faye, responsable de “Pastef, les patriotes“

Le futur président du Sénégal, le cinquième de l'histoire du pays, dont la victoire au premier tour dimanche 24 mars ne fait plus de doute, a pris la parole ce lundi soir, après avoir reçu les félicitations de Macky Sall.



Le vainqueur annoncé de la présidentielle au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, a effectué une apparition publique ce lundi soir, après l'annonce de sa victoire spectaculaire, dès le premier tour du scrutin.



« Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, que le Sénégal tiendra toujours son rang : il restera le pays ami et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive », a-t-il dit devant la presse.