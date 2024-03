UEMOA : une réunion des ministres en charge de l’Équipement et de la Construction prévue vendredi prochain à Abidjan - adakar.com

News Diplomatie Article Diplomatie UEMOA : une réunion des ministres en charge de l’Équipement et de la Construction prévue vendredi prochain à Abidjan Publié le lundi 25 mars 2024 | aDakar.com

La Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ( UEMOA) organise la réunion des ministres en charge de l'Équipement et de la Construction des États membres de l'Union le vendredi 29 mars prochain à Abidjan, a-t-on lundi sur place dans la capitale économique ivoirienne.



" Au cours de leurs travaux, les ministres examineront le projet de directive relative à l'harmonisation des règles régissant l'exercice des professions d'ingénieur et d'ingénieur-conseil du secteur des bâtiments et travaux publics ainsi qu'à leur libre circulation et droit d'établissement au sein de l'espace communautaire ", rapporte un communiqué transmis à Abidjan.net.



Par ailleurs, le communiqué ajoute que les ministres feront également le point sur l'état de l'organisation de la profession d'ingénieur et d'ingénieur-conseil au niveau de chaque État membre.



En outre, l'on apprend que les conclusions de cette rencontre seront soumis à l'appréciation du conseil des ministres statutaire de l'UEMOA.



Créée en janvier 1994 à Dakar au Sénégal, l'UEMOA est une institution sous-régionale qui regroupe huit États côtiers et sahéliens.

L.Barro