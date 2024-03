Sénégal: le président sortant Macky Sall "félicite le vainqueur" antisystème Diomaye Faye - adakar.com

Le président sénégalais sortant Macky Sall a félicité lundi l'opposant antisystème Bassirou

Diomaye Faye pour sa victoire dès le premier tour de la présidentielle dimanche.

M. Sall, qui ne se représentait pas après avoir été élu et réélu en 2012 et 2019, "salue le bon

déroulement de l'élection" et "félicite le vainqueur, M. Bassirou Diomaye Faye, que les

tendances donnent gagnant", dit-il sur X. "C'est la victoire de la démocratie sénégalaise",

ajoute-t-il.



