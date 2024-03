SENEGAL-PRESIDENTIELLE-REACTIONS / La quasi totalité des candidats ont félicité Bassirou Diomaye Faye - adakar.com

La quasi totalité des candidats à l’élection présidentielle de dimanche ont adressé leurs félicitations à Bassirou Diomaye Faye de la coalition ‘’Diomaye Président’’, que les premières tendances placent largement en tête à l’issue du premier tour.



‘‘Le peuple sénégalais est sorti massivement pour voter ce 24 mars 2024, preuve de la vitalité démocratique de notre république (…) Les tendances montrent que Diomaye Faye a gagné au premier tour. Il devient le cinquième président du Sénégal. Je le félicite chaleureusement ainsi que Ousmane Sonko’’ , a déclaré Mamadou Lamine Diallo sur son compte X (ex twitter).



Dimanche, après la fermeture des urnes à 18 heures, les premières tendances étaient favorables à Diomaye Faye, dans plusieurs parties du pays, notamment dans la capitale, Dakar, qui concentre un peu plus de 26% des électeurs résidant au Sénégal et à l’étranger.



Dans un communiqué de son parti ”Les Serviteurs”, Pape Djibril Fall, le benjamin des candidats au scrutin présidentiel a adressé ses ‘’chaleureuses félicitations’’ à M. Faye. Il a souhaité ‘’bonne chance’’ à Bassirou Diomaye Faye ‘’que le peuple sénégalais a choisi’’ ‘’comme futur président de la République du Sénégal’’.



La seule femme candidate, Anta Babacar Ngom, n’a pas été en reste dans ce concert de compliments.



‘’Félicitations à Monsieur Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire incontestable, qui est le fruit de la volonté des Sénégalais’’, a-t-elle écrit sur son compte Facebook.



Quelque 7,3 millions de Sénégalais étaient appelés aux urnes dimanche pour élire leur cinquième président. Dix-neuf candidats étaient en lice.



C’est la première fois qu’un chef d’État sénégalais organise une élection présidentielle à laquelle il ne participe pas. Macky Sall, au pouvoir depuis 12 ans, n’était pas candidat après deux mandats à la tête du pays.



Dans un post sur Facebook, Déthié Fall, le porte-étendard de la coalition ‘’Dethié Fall 2024‘’ a également félicité ‘’le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour sa belle victoire manifestement acquise au vu des tendances très fortes qui se dégagent depuis le début de la proclamation des résultats’’.



Le candidat Boubacar Camara, président de la Coalition ”Kamah 2024”, a rendu public un communiqué, lundi, pour féliciter ‘’très chaleureusement” Bassirou Diomaye Faye ”pour sa notable performance qui indique une victoire irréversible au premier tour’’.



Contre ”toute tentative de confiscation” du vote des Sénégalais



Pour le candidat Aly Ngouille Ndiaye, ”la lecture des tendances issues des résultats de l’élection du Président de la République, tenue ce dimanche 24 mars 2024, (…) consacre ainsi une nette victoire du candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye”.



Tout en lui exprimant ses ‘’chaleureuses félicitations pour sa brillante victoire”, il met en garde contre ”toute tentative de confiscation” du suffrage du ”peuple sénégalais’’.



”Les tendances fortes qui se dégagent suite aux opérations de dépouillement présagent d’une nette victoire de Bassirou Diomaye Faye”, a commenté le candidat de la coalition ”Diao2024”, El Hadj Mamadou Diao dit Mame Boye Diao, dans une publication sur X (twitter).



‘’Les Sénégalais se sont exprimés de façon claire”, a-t-il écrit, exprimant dans le même temps ses ‘’vives félicitations à Bassirou Diomaye Faye et à toute la coalition ”Diomaye Président ”.



Les candidats Aliou Mamadou Dia, Malick Gakou, Daouda Ndiaye, Khalifa Sall, les alliés de Bassirou Diomaye Faye, Cheikh Tidiane Dièye et Habib Sy, se sont également joints au concert de félicitations.



Sur les dix-neuf candidats, seul Idrissa Seck ne s’est pas encore exprimé dans ce sens. Le candidat du pouvoir Amadou Ba a annoncé qu’il fera une déclaration dans les heures à venir.



Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, a été désigné par Ousmane Sonko pour être le candidat du parti dissous PASTEF, après que ce dernier a été éliminé de la course à la présidentielle pour diffamation.



Les deux inspecteurs des impôts ont été récemment élargis de prison à la faveur d’une loi portant amnistie générale des faits commis entre le 1ᵉʳ février 2021 et le 25 février 2024, en lien avec des manifestations ou ayant des motivations politiques.



Les résultats définitifs du scrutin de dimanche sont attendus dans les jours à venir.



