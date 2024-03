Présidentielle 2024: Anta Babacar Ngom félicite “Bassirou Diomaye FAYE pour sa victoire incontestable“ - adakar.com

Présidentielle 2024: Anta Babacar Ngom félicite "Bassirou Diomaye FAYE pour sa victoire incontestable" Publié le lundi 25 mars 2024

© aDakar.com par BL

Caravane du candidat Bassirou Diomaye Faye à Thiès

Thiès, le 22 mars 2024 - Le candidat de la coalition "Diomaye Président" était en caravane à Thiès avec le maire de la ville.

La candidate Anta Babacar Ngom a adressé de vives félicitations à Bassirou Diomaye Faye, parti pour être vainqueur de l'élection présidentielle du dimanche.



Alors que les tendances lourdes donnent le poulain de Ousmane Sonko vainqueur dès le premier tour, la candidate Anta Babacar Ngom a consenti à sa défaite et a salué la maturité démocratique du peuple sénégalais.



"Félicitations à Monsieur Bassirou Diomaye FAYE pour sa victoire incontestable qui est le fruit de la volonté des sénégalais. Le peuple a parlé et nous respectons pleinement sa décision démocratique", a écrit Anta Babacar Ngom.



Comme d'autres candidats malheureux, Anta Babacar Ngom adresse des vœux de succès à Bassirou Diomaye Faye.



"Je souhaite à Monsieur Faye plein succès à la tête du Sénégal et espère que son mandat apportera prospérité et harmonie à notre nation."



Makhtar C.