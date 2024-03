Présidentielle 2024: Khalifa Sall félicite le peuple et Bassirou Diomaye Faye - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Présidentielle 2024: Khalifa Sall félicite le peuple et Bassirou Diomaye Faye Publié le lundi 25 mars 2024 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Khalifa Sall, le candidat de la coalition "Khalifa 2024" pour l`élection présidentielle 2024

Tweet

Khalifa Sall a adressé en début de soirée le candidat Bassirou Diomaye Faye, en tête des résultats sortis des urnes de l'élection présidentielle du dimanche 24 mars 2024.



Dans un message, Khalifa Sall salue un vote qui prouve l'attachement des Sénégalais à la démocratie.



"Les Sénégalais se sont exprimés ce jour dans la paix et la sérénité, montrant une nouvelle fois notre attachement indéfectible à la démocratie. Je félicite le peuple sénégalais pour sa maturité et sa responsabilité", a écrit Khalifa Sall.



Dans la deuxième partie de son message, Khalifa Sall adresse des félicitations anticipées à Bassirou Diomaye Faye que les résultats provisoires donnent vainqueur de la présidentielle. "Je remercie les électrices et les électeurs qui ont porté leurs suffrages sur ma personne. Leur confiance m’oblige et m’engage. Je félicite vivement Bassirou Diomaye Diakhar Faye que les tendances lourdes placent en tête du scrutin."



Makhtar C.

Commentaires