Sénégal: le camp du candidat du pouvoir "certain" qu’il y aura un second tour - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Sénégal: le camp du candidat du pouvoir "certain" qu’il y aura un second tour Publié le lundi 25 mars 2024 | AFP

© aDakar.com par BL

Le candidat Boubacar Camara a voté à Grand-Yoff

Dakar, le 24 mars 2024 - Le candidat Boubacar Camara a accompli son devoir citoyen pour l`élection présidentielle, ce dimanche 24 mars 2024, à Grand-Yoff. Tweet

Dakar, Sénégal



Le camp du candidat du pouvoir à la présidentielle au Sénégal s’est dit certain dimanche qu’il y aura un second tour alors que plusieurs concurrents ont félicité l’opposant Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire après le premier tour.



Après dépouillement dans un tiers des bureaux de vote et "au regard des remontées des résultats effectuées par nos équipes expertes, nous sommes certains d’être, dans le pire des cas, dans un couplé de second tour", a dit la direction de la campagne d’Amadou Ba dans un communiqué. Elle a accusé le camp de M. Faye de tentative de "manipulation".



bur-lal/am