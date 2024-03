Présidentielle au Sénégal: en attendant les résultats, retour sur la journée du premier tour - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Présidentielle au Sénégal: en attendant les résultats, retour sur la journée du premier tour Publié le lundi 25 mars 2024 | RFI

© RFI par DR

Présidentielle au Sénégal: en attendant les résultats, retour sur la journée du premier tour

Tweet

Au Sénégal, 7,3 millions de personnes étaient attendues aux urnes, ce 24 mars 2024, pour départager les 17 candidats toujours en lice pour succéder à Macky Sall, qui dirige le pays depuis 2012. Initialement prévue le 25 février, cette présidentielle a été reportée à l’issue d’une crise politique majeure. Ce dimanche de vote s'est déroulé dans le calme. Les résultats officiels globaux provisoires sont désormais attendus au plus tard le vendredi 29 mars.





Au Sénégal, pays de 18 millions d’habitants, près de 7,3 millions étaient appelés à participer au premier tour de l’élection présidentielle 2024, ce dimanche, entre 8h et 18h, heure universelle et locale. Un scrutin pour élire le cinquième président sénégalais, après Léopold Sédar Senghor (1960-1980), Abdou Diouf (1981-2000), Abdoulaye Wade (2000-2012) et Macky Sall (2012-2024).



Ils sont 17 à avoir maintenu leur candidature pour succéder à Macky Sall : Amadou Ba, Boubacar Camara, Aliou Mamadou Dia, Mamadou Lamine Diallo, El Hadji Mamadou Diao, Mahammed Boun Abdallah Dionne, Déthié Fall, Papa Djibril Fall, Bassirou Diomaye Faye, El Hadji Malick Gakou, Serigne Mboup, Daouda Ndiaye, Aly Ngouille Ndiaye, Anta Babacar Ngom, Khalifa Sall, Thierno Alassane Sall, Idrissa Seck.