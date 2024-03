Présidentielle du 24 mars 2024 : Communiqué de la Mission d’observation du COSCE - adakar.com

Présidentielle du 24 mars 2024 : Communiqué de la Mission d'observation du COSCE Publié le dimanche 24 mars 2024

© Autre presse par DR

Programme Nietty Élection du COSCE

La Mission d’Observation Électorale du Collectif des Organisations de la Société Civile pour les Élections (MOE-COSCE), sur la base des données recueillies auprès de 99% des observateurs déployés sur l’ensemble des 46 départements du pays, a fait à la mi-journée du scrutin, les constatations suivantes :



I. Ouverture des bureaux de vote

Concernant la présence des membres du BV, il a été relevé :

▪ L’accès effectif des observateurs de la MOE-COSCE dans 100% des BV.

▪ L’effectivité de la présence du président du BV dans 99% des BV lors du démarrage ;

▪ La présence des trois (3) membres permanents du BV nommés par l’autorité administrative dans 89% des BV ;

▪ Dans 89% des BV, au moins deux représentants de candidats étaient présents à l'ouverture. Dans 9% des BV, un seul représentant de candidat était présent. Par ailleurs, aucun

représentant de candidats n'était présent dans 4% des bureaux.

▪ La présence du contrôleur de la CENA est effective dans 99% des BV ;



Concernant la représentation des femmes dans les bureaux de vote

▪ Dans seulement 3% des BV, l’ensemble des membres du bureau étaient des femmes. Dans 66% des bureaux de vote, il y a au moins une femme parmi les membres du bureau. Dans 31% des bureaux, aucune femme n’etait presente parmi les membres du BV.

▪ Un tiers des représentants des candidats sont des femmes.



Concernant l’accessibilité et la sécurisation du lieu de vote



▪La présence effective des FDS dans 95% des lieux de vote ;

▪L’accessibilité des BV pour les personnes à mobilité réduite dans 90 % des lieux de vote.



II.Procédures d’ouverture des Bureaux de vote



A huit (8) heures, 82% des BV étaient ouverts et la totalité des BV ont ouvert avant 10 heures ; La disponibilité systématique du matériel et des documents électoraux dans les bureaux de vote ;

▪La vérification systématique des urnes et leur scellement avec au moins 4 bracelets dans 99% BV ;

▪L’installation de l’isoloir de manière à garantir le secret du vote a été effective dans les BV.



III. Incidents critiques observés à la mi journée



- Quatre (4) observateurs du COSCE se sont vus refuser l'accès aux bureaux de vote à l'ouverture du scrutin malgré la présentation de leur titre d'accréditation, notamment à Dakar et Thies. Ces cas ont été rapidement résolus en collaboration avec la DGE.



- Le déplacement d'électeurs, notamment à l'école HLM 2 de Grand Yoff où des véhicules immatriculés d’autres régions du Sénégal sont arrivés avec plusieurs électeurs. Il a également été relevé que les représentants de candidats ne bénéficient pas d'accréditation permettant de les identifier.



-A la suite du découpage administratif du nouveau département de Keur Massar, des électeurs se sont présentés au lieu de vote indiqué sur leur carte d'électeur dont le nom de l’ancien département figurait sur leur carte. Ces électeurs se sont vus refuser le droit de vote malgré la présence de leur nom sur la liste d'émargement.

- Quelques cas de délocalisation d'électeurs vers un nouveau bureau de vote, notamment à Diourbel, sans communication préalable de leur nouveau lieu de vote.





IV. Recommandations:

- Le COSCE demande aux militants et partisans des candidats d’avoir une posture citoyenne et de tout faire pour ne pas entraver l'exercice du devoir citoyen de leurs compatriotes.

- Le COSCE lance un appel aux électeurs de continuer à se mobiliser massivement pour exercer leur droit de vote.



-Le COSCE demande également aux autorités électorales de prendre les mesures idoines pour faciliter le vote des citoyens électeurs.

- Le COSCE félicite et encourage davantage les FDS à garder cette posture républicaine dans l’orientation et la gestion de l'accès aux lieux de vote.



Le COSCE continuera de suivre le déroulement du scrutin jusqu’au dépouillement et la proclamation des résultats. Son Quartier Général est installé à l'hôtel Radisson BLU de Dakar et organisera une conférence de presse pour la lecture de sa déclaration préliminaire le lundi à mi-journée.



Fait à Dakar, 24 Mars 2024



Pour la Mission du COSCE

Pr Babacar GUÈYE, le Chef de mission



Liste des organisations membres :

- RESEAU SIGGIL JIGGEEN

- ONG 3D

- LSDH

- ONDH

- URAC

- AJED

- OSIDEA

- CERAG

- HANDICAP FORM EDUC

- OXY-JEUNES

- PRÉSENCE CHRÉTIENNE

- AFEX