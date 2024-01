Protection de la vie privée: Macky Sall est d’avis qu’elle n’exclut pas la possibilité pour l’Etat d’infléchir sur certaines règles - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Protection de la vie privée: Macky Sall est d’avis qu’elle n’exclut pas la possibilité pour l’Etat d’infléchir sur certaines règles Publié le vendredi 26 janvier 2024 | Rewmi

© aDakar.com par DR

Visite d’Etat: Le Président Macky SALL a quitté Dakar pour Nouakchott

Tweet

Le Chef de l’Etat a présidé la rentrée solennelle des Cours et tribunaux sous le thème : « Protection de la vie privée ». Selon Macky Sall, cette question n’exclut pas la possibilité pour l’Etat d’infléchir sur certaines règles.

La rentrée des Cours et tribunaux a été présidée hier par le Chef de l’Etat. La question de la vie privée a été débattue lors de cette rencontre. Selon le Président de la République, la protection de la vie privée est un sujet classique, d’actualité permanente, dont la problématique se pose avec encore plus d’acuité de nos jours. « La problématique nous interpelle tous au plus haut point, pouvoirs publics, secteur privé et citoyens mettant en lumière la nécessité d’assurer l’équilibre entre le principe de liberté et l’impératif de protéger ce qui relève de la sphère privée, y compris les données personnelles », dit-il.



Et de poursuivre : » Dans un monde marqué par l’explosion des technologies de l’information et de la communication et la frénésie des réseaux sociaux, la vie privée, fondement de l’intégrité physique et morale est, aujourd’hui plus que jamais, exposée et menacée dans son existence. Officiel ou personne privée, nul n’est épargné à telle enseigne qu’on peut légitimement se demander ce qui reste de la vie privée, surtout lorsque tel ou tel aspect qui en relève est utilisé dans une volonté manifeste de nuire ». A l’en croire, les lois et institutions dédiées à cette protection ne manquent pas. « Mais, il y a certainement lieu d’interroger leur adéquation avec les réalités évolutives de notre temps.



En somme, il s’agit surtout d’adapter notre cadre juridique en corrigeant ses imperfections et en anticipant sur les besoins futurs, au moment où nous entrons de plain-pied dans l’ère de l’intelligence artificielle », fait-il savoir. De son avis, la protection de la vie privée n’incombe pas seulement à l’État. « Elle s’impose aussi au milieu socio professionnel privé pour préserver l’équilibre entre le travail et la vie personnelle, et établir une relation de confiance et de respect mutuels entre l’employeur et l’employé. La même exigence s’applique aux procédures judiciaires, de l’enquête jusqu’au jugement, afin de protéger l’intimité et la dignité des personnes poursuivies et des témoins, s’agissant notamment des informations qui touchent à la vie privée », souligne-t-il. Il indique que c’est une pratique de portée universelle. » La protection de la vie privée n’exclut pas la possibilité pour l’Etat d’infléchir certaines règles, à des fins d’intérêt général, notamment pour assurer la sécurité des personnes et des biens, ou réprimer certaines formes de criminalité. Il en est ainsi de la loi 201629 du 08 novembre 2016 qui aménage des restrictions à la protection de la vie privée dans des circonstances spécifiques où la sécurité publique est en jeu », martèle-t-il.



Macky Sall laisse entendre que l’on mesure la sensibilité afférente à cette restriction. « Les circonstances doivent la justifier. Je pense par exemple à la lutte contre le terrorisme, la cybercriminalité et la criminalité organisée dont les modes opératoires sortent de l’ordinaire », renseigne-t-il. Il est d’avis que dans une société qui se veut démocratique l’exercice de protection de la vie privée ressemble à un mouvement de balancier dont l’équilibre délicat conditionne le bon fonctionnement de l’Etat de droit. « Si par définition la loi s’applique erga omnes, on ne peut garantir son application en mettant un juge ou un gendarme derrière chaque justiciable, surtout lorsque nous avons choisi l’Etat de droit et non l’Etat de police. Dès lors, il me semble que c’est lorsque chacun a pleinement conscience de ses propres responsabilités vis-à-vis du contrat social que la vie privée et l’intérêt général sont mieux protégés », déclare-t-il.







NGOYA NDIAYE