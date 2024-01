BONNE GOUVERNANCE ET PROMOTION DES DROITS HUMAINS: L’Etat du Sénégal va organiser un forum international sur la question - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique BONNE GOUVERNANCE ET PROMOTION DES DROITS HUMAINS: L’Etat du Sénégal va organiser un forum international sur la question Publié le vendredi 26 janvier 2024 | Rewmi

© aDakar.com par DR

Communiqué du Conseil des ministres du 18 Octobre 2023

Tweet

L’Etat du Sénégal, par le biais du ministère de la justice, compte organiser pour la première fois un forum international sur la bonne gouvernance et la promotion des droits humains au Sénégal au courant du mois de février. Ce premier forum international de Dakar sera ainsi l’occasion pour les acteurs nationaux et internationaux, les institutions spécialisées et la population dans sa diversité d’échanger sur la question.



Le Sénégal envisage d’accueillir son premier forum international sur la bonne gouvernance et la promotion des droits humains. L’annonce a été faite par Elhadji Momar Sambe, ministre auprès du ministre de la justice chargé de la bonne gouvernance et de la promotion des droits humains en marge d’un point de presse. En effet, ce premier forum international de Dakar sera organisé pour servir de cadre d’échanges permettant des regards croisés de la population dans sa diversité, d’acteurs nationaux et internationaux et d’institutions spécialisées. Selon les services du ministère de la justice, le forum a pour objectif d’une part, de contribuer à la consolidation des pratiques et des initiatives majeures adoptées pour promouvoir la bonne gouvernance et le respect des droits fondamentaux dans le but de renforcer la conscience citoyenne et l’Etat de droit au Sénégal et d’autre part, de partager sous l’éclairage d’experts, les meilleures pratiques dans ces deux domaines.



À travers ainsi ce forum, le ministère de la justice compte asseoir les conditions d’un dialogue et d’une communication permanente et active avec toutes les couches sociales en vue d’optimiser la mise en œuvre des initiatives de promotion de bonne gouvernance et des droits humains. Nonobstant la mise en place de structures et de mécanismes qui concourent à mettre en œuvre la politique de promotion et de protection des droits de l’homme, l’approbation et l’implication citoyenne par une information reste un défis majeur pour les services du ministère de la justice qui disent faire le constat.



C’est d’ailleurs dans cette dynamique que ce forum international sur la bonne gouvernance et la promotion des droits humains sera organisé au Sénégal pour la première fois. Il aura pour thème « Bonne gouvernance et droits humains au Sénégal, une vision et des pratiques à portée universelle ». Ce sera également l’occasion pour l’Etat du Sénégal de mettre en lumière la pertinence de la création des institutions de contrôle et de vérification telles que l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), l’Initiative pour la transparence des industries extractives(ITIE) etc.

Commentaires