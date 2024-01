Assemblée nationale: l’Alliance pour la République demande aux députés de Benno Book Yaakar de rester attentifs à l’initiative du PDS pour la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire - adakar.com

Assemblée nationale: l'Alliance pour la République demande aux députés de Benno Book Yaakar de rester attentifs à l'initiative du PDS pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire Publié le vendredi 26 janvier 2024

© Autre presse par DR

Alliance pour la République (APR)

Par une décision en date du 20 janvier 2024, le Conseil Constitutionnel a validé et publié la liste définitive des 20 candidats à l’élection présidentielle du 25 février 2024.

Appréciant cette décision, une partie des candidats non retenus après examen de leurs dossiers ont saisi le Président de la République, par courrier, pour porter à l’attention de sa haute autorité, l’ensemble des griefs qu’ils formulent contre le processus électoral à ce stade de sa mise en œuvre.



Le SEN soutient et salue avec respect, la posture du Chef de l’Etat qui, conformément à sa doctrine et sa mission, a bien voulu donner une suite favorable à leur demande, en rappelant, au cours de cet important entretien, l’impératif du respect du calendrier républicain, les principes fondamentaux de l’État de Droit, et de la séparation des pouvoirs et les prérogatives des différentes institutions de la République.



Dans le même élan, le Secrétariat Exécutif National de l’Alliance Pour la République (SEN) se félicite de cette initiative républicaine, en cohérence avec l’esprit du dialogue entre acteurs, cher au Président Macky Sall mais aussi, une pratique traditionnelle majeure de notre système démocratique.



Par ailleurs, le SEN demande aux députés, membres du Groupe parlementaire BBY de rester attentifs à l’initiative du PDS pour la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire aux fins d’être édifié sur la non validation de de la candidature de leur Leader.



De notre point de vue, ces deux initiatives, assises l’une et l’autre sur les principes fondamentaux du droit et de notre tradition de recherche de consensus, adressées aux institutions de la République, honorent leurs auteurs et attestent, si besoin en était, de la maturité de notre système démocratique.



Dès lors, le SEN souhaite que cette ferveur républicaine se prolonge jusque et y compris dans les urnes au soir du 25 février 2024 et appelle à la mise en place d’un front uni pour la République, comme cadre de préservation et de défense de notre bien commun.



Dans cette optique, le SEN invite les responsables, militants et sympathisants du parti, à côté de ceux de Benno et de la Grande Coalition de la Majorité Présidentielle à poursuivre la mise en place des comités électoraux et encourage le candidat Amadou Ba à poursuivre sa démarche de proximité et contact avec les populations.



Aussi, le SEN exhorte les militants et responsables du parti et de la Coalition à engager avec détermination et dans l’unité, la consolidation des bases ainsi que le déploiement de la stratégie de reconquête de toutes les zones perdues, notamment lors des dernières élections législatives.



Enfin, le Secrétariat Exécutif National adresse ses vives félicitations au Khalif Général des mourides à l’occasion de la célébration, dans la ferveur et le recueillement, du Magal de Porokhane, et lui renouvelle ses profonds remerciements pour les prières formulées et les appels à la paix au Sénégal et dans le monde.



Fait à Dakar, le 25 janvier 2024

Le Secrétariat Exécutif National