Le Sénégal vise 2 700 milliards FCFA de recettes fiscales en 2024 Publié le vendredi 26 janvier 2024

Le Sénégal ambitionne de mobiliser cette année 2 700 milliards FCFA de recettes fiscales, soit environ 4,5 milliards de dollars. Cette ambition a été déclinée le jeudi 25 janvier, par le directeur général des Impôts et Domaines en marge de la rentrée fiscale qui lance officiellement l'année de recouvrement. L'objectif selon la DGID est conforme aux prévisions économiques du pays pour cette année.



Pour y arriver, le Sénégal compte sur un certain nombre d'innovations. Parmi elle, la mise en place d'un dispositif légal et technique de facturation électronique. La plateforme est censée faciliter le suivi des flux financiers en temps réel afin de faire autant que les pays modèles en matière de digitalisation de l'administration publique.