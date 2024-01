Meurtre à Thiaroye-sur-mer : un pêcheur poignarde mortellement son collègue - adakar.com

Une atmosphère de tension règne à Thiaroye-sur-mer après qu'un pêcheur originaire de Fass Boye, en campagne de pêche, ait mortellement poignardé son collègue sur le littoral le jeudi 25 janvier 2024, a-t-on appris.



Le présumé meurtrier, appréhendé par la colère des habitants, fait face à une menace immédiate de lynchage. Dans une tournure dramatique, le délégué du quartier, tentant de s'interposer, a été aspergé d'essence et menacé d'être brûlé vif.



La situation a attiré l'attention des autorités locales, et la gendarmerie est actuellement déployée sur les lieux pour prévenir une expédition punitive. Certains résidents menacent d'attaquer des pêcheurs étrangers à la localité, intensifiant les craintes d'une escalade de la violence.



Les détails entourant le motif du meurtre et les circonstances exactes de l'incident restent encore flous. Les autorités tentent de restaurer le calme dans la région et de mener une enquête approfondie sur cet acte tragique.



