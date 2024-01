Ousmane Sonko dévoile sa stratégie politique : multiplier les candidats pour défendre le "Projet" en 2024 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Ousmane Sonko dévoile sa stratégie politique : multiplier les candidats pour défendre le "Projet" en 2024 Publié le vendredi 26 janvier 2024 | aDakar.com

© Autre presse par Dr

Sénégal: Ousmane Sonko arrêté et raccompagné à Dakar par la gendarmerie

Tweet

Ousmane Sonko, leader de Pastef, Les Patriotes, a révélé, ce jeudi 25 janvier 2024 une stratégie politique audacieuse en vue de l'élection présidentielle de 2024 au Sénégal, a-t-on appris dans une vidéo préenregistrée, publiée sur ses différents réseaux.



Il a admis que plusieurs candidats, y compris des alliés, seront présents pour défendre le projet, bien que seule une candidature soit finalement soutenue.



Sonko a souligné que l'objectif principal est de faire avancer le Projet en 2024. Il a déclaré : "Je n'ai jamais dit que je suis le seul à pouvoir porter ce Projet. Nous avons besoin d'un passeur, et plusieurs alliés vont déclarer leur candidature sans pour autant nous trahir."



La stratégie implique que plusieurs alliés et militants retireront des fiches de parrainage afin de maximiser les chances de validation et de passer l'étape des parrainages. Une fois cette étape franchie, deux options se présentent : soit choisir un seul candidat pour porter le projet, soit maintenir plusieurs candidats pour bénéficier d'un temps d'antenne plus étendu.



Ousmane Sonko a exprimé sa préférence pour la seconde option, argumentant que cela offrirait plus de temps pour défendre le programme "Sonko 2024", une amélioration du programme de 2019. Le leader de Pastef/Les Patriotes n'a pas révélé le nombre exact de candidats qui défendront le "Projet", promettant de fournir des détails dans des vidéos ultérieures.



HB