COTEDIVOIRE-AFRIQUE-FOOTBALL-ASSURANCES / CAN 2023 : le Sénégal déterminé à atteindre son objectif de départ (joueurs) Publié le vendredi 26 janvier 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

L’équipe nationale du Sénégal reste sur ses objectifs de départ et se prépare à affronter celle de la Côte d’Ivoire, pays hôte de la 34ᵉ Coupe d’Afrique des nations, dans les meilleures conditions possibles, avec l’ambition de se qualifier pour le prochain tour, a assuré le milieu de terrain des Lions, Pape Matar Sarr.



« C’est une belle affiche », a-t-il dit au sujet de la rencontre devant opposer le Sénégal à la Côte d’Ivoire, lundi, à 20h GMT, au stade Charles-Konan Banny de Yamoussoukro, pour le compte des huitièmes de finale de la CAN 2023 dont la finale est prévue le 13 février prochain.



« Nous savons que la Côte d’Ivoire est une bonne équipe. Nous allons essayer de les affronter de la meilleure des manières. Même s’ils ont eu des difficultés [lors du premier tour], cela ne veut rien dire, parce que c’est une autre étape de la compétition qui démarre et elle est différente », a souligné Pape Matar Sarr.



Il s’entretenait avec des journalistes, jeudi, à la fin de la séance d’entraînement des Lions, tenue au terrain annexe du stade Charles-Konan Banny de Yamoussoukro.



Pape Matar Sarr assure que l’état d’esprit du groupe du Sénégal « n’a jamais changé ». « Nous y allons. Le groupe vit bien. Nous avons les pieds sur terre. Nous allons continuer à travailler pour aller le plus loin dans la compétition », a-t-il ajouté.



L’ancien joueur de Metz (France), absent du premier match contre la Gambie, mais titularisé contre le Cameroun et la Guinée, promet de faire de son maximum pour aider l’équipe.



Pour Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, son coéquipier en défense, les Lions préparent le match contre la Côte d’Ivoire comme ils préparent « tous les autres [matchs] ».



Selon lui, lorsqu’une équipe participe à une compétition avec l’ambition de la gagner, « peu importe l’adversaire qui se dresse devant, il faut juste être prêt. Nous le sommes. C’est le pays organisateur, certes, mais nous allons jouer avec nos arguments », dit-il.



Il a salué le carton plein réalisé par l’équipe à l’issue des phases de poule, avec trois matchs gagnés en autant de sorties.



« Tout le monde disait que notre groupe était le plus relevé. Certains se demandaient si nous allions nous qualifier. Nous avons gagné nos trois matchs. Je félicite toute l’équipe et les staffs techniques pour cette performance », a-t-il dit.



Mais ces trois matchs sont désormais oubliés, assure le défenseur central à l’ES Troyes AC (France). « Nous entamons une autre étape de la compétition. C’est maintenant que nous sommes plus concentrés et déterminés. Je n’ai pas encore joué, mais nous sommes un groupe de 27, et chacun contribue à sa manière à booster l’équipe. Nous sommes tous animés par l’ambition de gagner », martèle-t-il.



