Présidentielle au Sénégal: avec les creuseurs de Kédougou, dernière grande ville de l'Est Publié le vendredi 26 janvier 2024 | RFI

Au Sénégal, à quasiment un mois de l’élection présidentielle du 25 février prochain, nos correspondantes sillonnent le pays pour aller à la rencontre des électeurs. La ville de Kédougou, à l’extrême sud-est, est la dernière grande ville avant la frontière avec le Mali et la Guinée. Bien qu’elle soit située dans une région aurifère, c’est l’une des plus pauvres du pays. La localité a basculé dans le camp de la majorité en 2022.



De notre envoyée spéciale à Kédougou,



Une gigantesque tranchée griffe la colline derrière le village de Barafoute, à une quinzaine de kilomètres de Kédougou. Sur plus de 100 mètres, une cinquantaine de trous profonds se succèdent. Le travail des creuseurs fait bourdonner le lieu comme une véritable ruche. Abrités par des canisses, ils sont des centaines à hisser, grâce à une simple corde accrochée à une poulie, des sacs de terre mélangée au métal précieux. « Trouver de l’or ici c’est un peu difficile, se lamente Frédéric, 25 ans, qui a commencé à chercher il y a un mois. On n’a pas les moyens de creuser le sol. »