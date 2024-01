Guinée Equatoriale: Nsue, ancien chômeur, meilleur buteur de la CAN - adakar.com

Emilio Nsue Lopez, capitaine de l’équipe de Guinée Equatoriale

Le meilleur buteur de la CAN joue en 3e division espagnole: l'Équato-Guinéen Emilio Nsue (5 buts) atteint la plénitude dans une sélection où il avait été "accueilli comme un Dieu", après un parcours personnel tortueux entre l'Angleterre, Chypre et 16 mois de chômage.



"Pour dire demain à mon fils que j'ai été meilleur buteur de la Coupe d'Afrique devant Salah, Mané et Osimhen", raconte le joueur d'Intercity Alicante au site sportif Relevo.com, avant de tenter de décrocher un deuxième quart de finale d'affilée, dimanche (18h00) contre la Guinée.



Un triplé contre la Guinée-Bissau (4-2) et un doublé contre la Côte d'Ivoire (4-0) ont permis à l'attaquant et capitaine de prendre de l'avance sur ses concurrents au pedigree plus prestigieux que le sien.





Formé à Majorque, où il a débuté, ce fils d'une mère espagnole et d'un père équato-guinéen a ensuite beaucoup voyagé, de Middlesbrough (Angleterre) à Tuzla (Bosnie) en passant par l'APOEL Nicosie (Chypre). Mais il a rarement connu une telle exposition.