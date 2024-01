CAN 2023/ Match Côte d’Ivoire Sénégal : première séance d’entraînement du nouveau sélectionneur Emerse Faé avec les Éléphants - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CAN 2023/ Match Côte d’Ivoire Sénégal : première séance d’entraînement du nouveau sélectionneur Emerse Faé avec les Éléphants Publié le vendredi 26 janvier 2024 | aDakar.com

© Autre presse par dr

CAN 2023/ Match Côte d’Ivoire Sénégal : première séance d’entraînement du nouveau sélectionneur Emerse Faé avec les Éléphants

Tweet

Le nouveau sélectionneur par intérim de l’équipe nationale de football de Côte d’Ivoire, Emerse Faé et ses poulains se sont entraînés le jeudi 25 janvier 2024 au lycée Technique d’Abidjan dans le cadre de la préparation du match entre les Éléphants de Côte d’Ivoire et Les Lions de la Teranga du Sénégal prévu lundi prochain à Yamoussoukro.



Cette séance d’entraînement, est la première d’Emerse Faé après sa nomination mercredi dernier, sélectionneur par intérim des Éléphants de Côte d’Ivoire en remplacement du français Jean-Louis Gasset qui a été limogé par la Fédération ivoirienne de football ( FIF) pour " résultats insuffisants ".



Emerse Faé et ses poulains jouent gros lundi prochain face au Sénégal.

Les Éléphants devraient se racheter après leur lourde défaite ( 0-4) face à la Guinée Équatoriale.

L.Barro