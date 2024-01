Aliou Cissé élu meilleur entraîneur - adakar.com

Aliou Cissé élu meilleur entraîneur
Publié le vendredi 26 janvier 2024 | Enquête Plus

Aliou Cissé, entraîneur du Sénégal

Le sélectionneur national Aliou Cissé a été élu, ce jeudi, meilleur technicien du premier tour de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), par la Confédération africaine de football (CAF). Qui vient de dévoiler les meilleurs acteurs de la phase de poules de cette compétition.



Aliou Cissé a reçu ce trophée en raison de la performance remarquable du Sénégal, qui a remporté haut la main la première place du Groupe C avec trois victoires contre la Gambie, le Cameroun et la Guinée. Avec un parcours sans-faute, les champions d’Afrique en titre sont la seule équipe à avoir réalisé cet exploit dans le tournoi.