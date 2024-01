Sénégal : des recalés à la présidentielle demandent la libération de Ousmane Sonko et de son candidat - adakar.com

Les quotidiens sénégalais parvenus jeudi à APA titrent principalement sur la controversée rencontre entre le collectif des recalés à la prochaine élection présidentielle et le président Macky Sall alors que les Lions du Sénégal de football affronteront lundi prochain, en huitièmes de finale de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des nations, les « miraculés » Eléphants de Côte d’Ivoire.



Sud Quotidien s’introduit dans « les secrets d’une audience » au palais de la République entre le président Macky Sall et les candidats recalés à la prochaine présidentielle dont le premier tour est prévu le 25 février 2024. Le Quotidien précise de son côté que « les recalés veulent régler une Faye » en demandant « la libération de Bassirou Diomaye Faye », un des vingt candidats retenus officiellement pour la présidentielle mais qui se trouve depuis plusieurs mois en prison.



« Qu’il demande la liberté provisoire », leur a répondu le chef de l’Etat à propos de leur requête concernant la détention du secrétaire général du parti dissous Pastef. En outre, le journal indique que « les recalés souhaitent la correction des dysfonctionnements du fichier » alors que certains d’entre eux estiment être lésés à l’étape de vérification de leurs parrainages au Conseil constitutionnel.



Evoquant cette audience au Palais, L’Observateur livre les « détails d’une parlote cent intérêts » avec des sujets qui ont porté sur la « reprise du parrainage, la libération de Bassirou Diomaye Faye, de Ousmane Sonko et des détenus politiques ». Si les recalés ont formulé des « exigences » au chef de l’Etat, ce dernier a bien expliqué « les limites des engagements » qu’il peut prendre à ses hôtes, d’après le journal auquel un spécialiste note que cette rencontre « extrêmement incongrue ne profite qu’à Macky Sall ».



Pour Walf Quotidien, cette audience « brise l’unité des recalés ». Sous le titre « haro sur le report » de la présidentielle, le journal souligne que « des faucons veulent tordre le bras de Macky » Sall, le président sortant qui ne se représentera pas en 2024, pour un report du scrutin qui est « presqu’impossible ».



En football, Stades indique que « les Lions font peur en Côte d’Ivoire », pays hôte de la Coupe d’Afrique des nations (Can) en cours et prochain adversaire du Sénégal, lundi prochain, en huitièmes de finale. En effet, « le Sénégal hérite d’une Côte d’Ivoire miraculée » ne devant sa qualification qu’à sa position de meilleure troisième. Mais l’ancien international El Hadji Ousseynou Diouf ne doute pas de ses cadets, estimant que le Sénégal « a tout ce qu’il faut pour décrocher (son) deuxième étoile ».



Depuis le début de la compétition, « 20 des 27 joueurs » de l’équipe nationale sénégalaise ont été « utilisés », selon le journal sportif qui explique « comment le sélectionneur Aliou Cissé gère son effectif à Yamoussoukro ». Ce qui fait dire à Le Soleil que tous les ingrédients sont réunis pour une « promesse d’un huitième de feu » entre les Lions et les Eléphants.