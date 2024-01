Ghana: six personnes condamnées à mort pour complot contre l’Etat - adakar.com

Ghana: six personnes condamnées à mort pour complot contre l'Etat
Publié le jeudi 25 janvier 2024

La justice ghanéenne a annoncé la condamnation à mort à l'égard de six personnes dont trois militaires, pour avoir fomenté un complot contre l'Etat en 2021, a-t-on appris ce jeudi 25 janvier 2024 de RFI.



Les six hommes, désormais dans le couloir de la mort, appartiennent à une organisation : Take Action Ghana (soit Agir pour le Ghana, ou TAG) et ils avaient prévu d’organiser des manifestations pour renverser le gouvernement, a indiqué le procureur. Les preuves retenues contre eux, soulignent qu'ils étaient en possession d’armes fabriquées localement, d’armes automatiques et d’engins explosifs improvisés, en 2021 lors de leurs arrestations.



Selon le procureur de justice du Ghana, Godfred Yeboah Dame, Il s'agit d'un jugement important, car la Constitution assure la stabilité de la nation et réprimande toute tentative de renversement d'un gouvernement. « C'est pourquoi le délit de trahison est passible de la peine de mort, » a-t-il ajouté à l'issue du verdict.



Au Ghana, la condamnation à mort est réservée aux cas de haute trahison, et la dernière fois qu'elle a été appliquée remonte en 1992.



