Présidentielle 2024: Mary Teuw Niane annonce se rallier au candidat qui sera désigné par Ousmane Sonko

Le Mouvement pour la Transformation nationale (MTN MOTNA) de l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, candidat à la présidentielle, recalé par le Conseil constitutionnel, va s'allier avec le candidat qui sera soutenu par Ousmane Sonko à l'élection du 25 février 2024.



Cette importante décision a été prise par le Comité exécutif du mouvement politique au cours d'une réunion tenue lundi 22 janvier 2023, avant d'être avalisée par la Commission stratégie, au cours d'une réunion intervenue mercredi 24 janvier 2024.



Le Mouvement pour la Transformation nationale a ainsi décidé d'adhérer officiellement à la coalition des Leaders et alliés du Candidat Ousmane Sonko (LACOS). Aussi, le candidat recalé et son mouvement politique se rangeront derrière le candidat qui sera désigné par Ousmane Sonko pour le représenter à la Présidentielle du 25 février 2024.



Le Mouvement pour la transformation nationale (MOTNA) lance par ailleurs une invitation aux responsables, aux militants, à tous les niveaux, à travailler avec la coalition LACOS et les structures autour du candidat qui sera désigné par le Président Ousmane Sonko.



Pour les besoins du parrainage, Ousmane Sonko avait donné son onction pour le parrainage de trois autres candidats déclarés, en plus du sien. Il s'agit de Bassirou Diomaye Faye et Cheikh Tidiane Dièye qui se sont fait parrainer par des citoyens et Habib Sy, parrainé par les parlementaires de PASTEF, parti dissous.



Pour le moment, Ousmane Sonko n'a pas encore dévoiler la stratégie à employer en direction de la Présidentielle du 25 février. Une importante déclaration est cependant annoncée dans les prochaines heures.



Makhtar C.