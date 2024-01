La Côte d’Ivoire veut se faire prêter Hervé Renard par la FFF ! - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport La Côte d’Ivoire veut se faire prêter Hervé Renard par la FFF ! Publié le jeudi 25 janvier 2024 | footmercato.net

© Abidjan.net par DR

Hervé Renard, ancien sélectionneur des Éléphants de Côte d`Ivoire

Tweet

La Côte d’Ivoire, qui s’est séparée de son sélectionneur Jean-Louis Gasset avant de constater qu’elle était qualifiée pour les huitièmes de finale de la CAN, tente un coup inédit : se faire prêter par la FFF son ancien entraîneur Hervé Renard, en poste avec l’équipe de France féminine, pour achever la compétition.

La Coupe d’Afrique des Nations 2023 offre des rebondissements spectaculaires, à chaque journée ou presque, sur le terrain et en dehors. Le dernier n’est pas le moins surprenant loin de là. Rappelons d’abord le contexte. La Côte d’Ivoire, hôte de la compétition, vainqueur en 2015, a cru être éliminé suite à la déroute 4-0 face à la Guinée équatoriale, lors du 3e et dernier match de poule. Mais, magie de la compétition, et surtout de ce format avec les 4 meilleurs troisièmes qualifiés pour les huitièmes, elle est restée en course, et affrontera le Sénégal, grand favori à sa succession, lundi prochain à 21 heures.